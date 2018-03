St. Louis, MO (KTRS) The 3rd annual Scott Knopfel Memorial Dine Out fundraiser is being held tonight.

Knopfel was working as a hotel manager at Drury Inn in south St. Louis when he was fatally shot during a robbery in 2015. His family set up a scholarship in his name to benefit workers in the hospitality industry.

Participating restaurants will donate a portion of their proceeds to that scholarship fund.

PARTICIPATING RESTAURANTS:

Billy G’s Kirkwood

131 West Argonne Drive

Kirkwood, MO 63122

www.billygskirkwood.com

Kirkwood Station Brewing

105 E. Jefferson

Kirkwood, MO 63122

www.kirkwoodstationbrewing.com

Amigo Cantina

120 W. Jefferson

Kirkwood, MO 63122

www.amigoskirkwood.com

Ginghams Homestyle Restaurant

1881 Sherman Drive

St. Charles, MO 63301

www.ginghamsrestaurant.com

Culpeppers – St. Charles

3010 West Clay

St. Charles, MO 63301

www.culpeppers.com

B. Halls Family Grill

3782 Monticello Plaza

St. Charles, MO 63304

www.bhallsrestaurant.com

​

Bartolino’s Osteria

2103 Sulpher Ave.

St. Louis, MO 63139

www.bartolinosrestaurants.com

Bobby’s Place

2652 Hampton

St. Louis, MO 63139

www.bobbysplacestl.com/hampton

Bartolino’s South

5914 South Lindbergh

St. Louis, MO 63123

www.bartolinosrestaurants.com

Chris’ @ The Docket

100 North Tucker

St. Louis, MO 63101

www.bartolinosrestaurants.com

Broadway Oyster Bar

736 S. Broadway

St. Louis, MO 63102

www.broadwayoysterbar.com

​​

​Pietro’s Restaurant

3801 Watson Road

St. Louis, MO 63109

www.pietrosdining.com

Bellacino’s Pizza & Ginders

4260 Hampton Ave.

St. Louis, MO 63109

www.hamptonbellacinos.com

Anthonino’s Taverna “On the Hill”

2225 Macklind Ave

St. Louis, MO 63110

www.anthonios.com

Rigazzi’s

4945 Daggett

St. Louis, MO 63110

www.rigazzis.com

Guido’s Pizza & Deli, Inc.

5046 Shaw Ave.

St. Louis, MO 63110

www.guidosstl.com

Biggies Restaurant

3332 Watson Road

St. Louis, MO 63139

www.biggiesrestaurant.com

Favazza’s On The Hill

5201 Southwest Ave.

St. Louis, MO 63139

www.favazzas.com

Brazzi’s Ristsorante

3073 Watson Road

St. Louis, MO 63139

​

Chris’ Pancake & Dining

5980 Southwest

St. Louis, MO 63139

www.bartolinosrestaurants.com

Joey B’s Food & Drink

189 Concord

St. Louis, MO 63128

www.joeybsconcord.com

The Dough Depot

216 Market St.

Kimmswick, MO 63053

www.thedoughdepot.com

612 Kitchen and Cocktails

612 W. Woodbine Ave

Kirkwood, MO 63122

www.612kitchenandcocktails.com